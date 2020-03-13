القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، في كل أنحاء البلاد للحدّ بشكل أفضل من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكتالة "فرانس برس" للأنباء.
وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون أن مجلس الوزراء سيصدر غدا السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حالة الطوارئ لخمسة عشر يوما".
ازدياد عدد الوفيات
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، بأن إحصائية الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 86 وفاة ونحو ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح البيان أن العاصمة مدريد سجلت العدد الأكبر من الضحايا؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 64، والإصابات إلى ألفين و78.
وفي إطار إجراءات للحد من تفشي الفيروس، قررت السلطات الإسبانية تعطيل الدوام الرسمي في كافة الجامعات، وإغلاق المتاحف والمسارح والمراكز الاجتماعية والبارات والمطاعم والمحلات التجارية، كما ألغت المحاكم في مدريد كافة المرافعات.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ لمجابهة كورونا وازدياد عدد الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.