مصر: مصرع 20 شخصًا بسبب السيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت السلطات المصرية اليوم الجمعة، مصرع 20 شخصًا في البلاد نتيجة سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أكده مسؤول أمني.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن "الظروف الجوية تسببت في وفاة 20 شخصًا، على مستوى البلاد".

وأوضح مدبولي، أنه "تم إيقاف حركة القطارات والمترو، يوم الخميس، خاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظًا على أرواح المواطنين". وأمس الخميس، أصيب 13 راكبًا جراء تصادم قطارين شمالي القاهرة.

وتابع مدبولي أنه "تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح".

وقال مسؤول أمنيّ إن "منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو جنوبي القاهرة شهدت مصرع خمسة أشخاص"، بعد أن جرفت الأمطار منازلهم. وأضاف المسؤول أنه "جاري انتشال جثامين أخرى".

وضربت مصر موجة طقس غير مستقرة، أمس الخميس شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة ذلك اليوم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

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كما أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصرع شخصين "صعقا بالكهرباء"، أعلى الطريق الدائري بالقاهرة. وبدورها وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة "الزرايب".

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الجمعة أن "فرق الهلال الأحمر قامت بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة".

وقررت الوزارة "صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و 5000 جنيه لأسرة المتوفى".

وأشار الباحث المصري إبراهيم من خلال تغريدة له على حسابه في "تويتر" إلى أن عدد الوفيات 9 (قبل ارتفاع عدد ضحايا السيول)، ونوّه إلى عدد من الأشخاص المفقودين، ثمّ طالب بتدخل السلطات بشكلٍ حقيقي لإيجاد الحل لسكان المنطقة المتضررة من مخلّفات المنخفض الجوي.

وفي حساب مجهول الهوية على موقع "تويتر" يحمل اسم "زهرة"، أُرفق فيديو من مكان الكارثة التي تعصف بقرية الزرايب، وكتب الحساب فقرة توجّه أصابع الاتهام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما وصلت إليه الأوضاع.