شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:50 مساءً, 13 مارس 2020 م أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد ، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي : إن الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا يوجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم .

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