شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي صحة فرض حظر تجول في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الجمعة نفي صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد. وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام. ودعا الى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.

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