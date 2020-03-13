شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي صحة فرض حظر تجول في البلاد والان نبدء بالتفاصيل
وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.
ودعا الى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.
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