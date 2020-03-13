شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا صحة لترحيل المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات بالانابة الكويتية مريم العقيل ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن دولة الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا. واستغربت العقيل في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن ينسب إليها مثل هذا التصريح مشيرة الى أنه لا يوجد أي قرار من هذا النوع "وأنه ليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأهابت بكل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع مع ضرورة الحرص على الحصول على الاخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية والأساسية تجنبا لاثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.