شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تهديد إيران لا يزال كبيرا والان نبدء بالتفاصيل
وعبر ماكينزي عن اعتقاده أن الضربات الأمريكية التي استهدفت خمسة مخازن للأسلحة في العراق ستردع "الهجمات المستقبلية المماثلة".
وقال ماكينزي في إفادة صحفية في وزارة الدفاع "اعتقد أن التهديد لا يزال مرتفعا بشدة وأرى أن التوتر لم تنخفض في الواقع".
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