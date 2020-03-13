شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تهديد إيران لا يزال كبيرا والان نبدء بالتفاصيل

قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن التهديد الذي تمثله إيران لا يزال كبيرا حتى بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مسلحة مدعومة من طهران في العراق ردا على مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني في هجوم صاروخي هذا الأسبوع.

وعبر ماكينزي عن اعتقاده أن الضربات الأمريكية التي استهدفت خمسة مخازن للأسلحة في العراق ستردع "الهجمات المستقبلية المماثلة".

وقال ماكينزي في إفادة صحفية في وزارة الدفاع "اعتقد أن التهديد لا يزال مرتفعا بشدة وأرى أن التوتر لم تنخفض في الواقع".