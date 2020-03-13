اخبار العالم

تعليق الطيران بين الأردن ومصر بدءاً من الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الطيران بين الأردن ومصر بدءاً من الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها المصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة : إن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح في بيان صحفي، أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف بدءاً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.ط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الطيران بين الأردن ومصر بدءاً من الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا