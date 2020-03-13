شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الطيران بين الأردن ومصر بدءاً من الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها المصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة : إن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح في بيان صحفي، أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف بدءاً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.ط