شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس الجزائري عزا هذا التأجيل إلى الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.
وأضاف البيان أن الرئيسين التونسي والجزائري تطرقا خلال الاتصال إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الوضع الإقليمي في المنطقة في ظل تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي لها.
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