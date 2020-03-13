شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تقتل شخصا في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخص مصرعه اليوم في انفجار عبوة ناسفة في دمشق . وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان : أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت بسيارة في منطقة الدحاديل بالعاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل سائقها . وأضاف، أنه لم ترد، حتى الآن، معلومات محددة عن هوية الشخص المقتول، غير أنه من المرجح أنه كان شخصية عسكرية.

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