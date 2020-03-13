شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن رسميًا أول وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض ” كورونا” المستجد. وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن المصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية ، مؤكدة أن التجهيزات لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض لا تزال جارية ، وذلك ضمن خطة موسعة لمكافحة كورونا التي تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السوداني.

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