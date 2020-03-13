امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح مجسر بيروت

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اعادة افتتاح مجسر بيروت أمام حركة السير والمرور.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت اعادة افتتاح مجسر بيروت (الجانب المتوجه من تقاطع المستنصرية باتجاه حي المهندسين) أمام حركة السير والمرور".

وأضافت أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد انجزت أعمال التطوير والتأهيل الحالية والخاصة بالمجسر المذكور وتمت اعادة افتتاحه أمام حركة السير والمرور مع الإشارة الى المباشرة لاحقاً بصيانة مفاصل التمدد العرضية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".