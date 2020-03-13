رياضة 2020-03-13 | 15:36 المصدر: 2,081 مشاهدة أكد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة سرمد عبدالاله ان الوسط الرياضي يعرف حقيقة ماجرى في اتحاد السباحة خلال الاشهر الماضية ومن لديه الشرعية المحلية والدولية من الجهات ذات العلاقة بهذا الامر .



وأضاف "كما منح القانون الصلاحية للجنة الاولمبية العراقية بالمصادقة على محضر اجتماعات الهيئة العامة، وبالنظر لامتلاكنا كتب المصادقةمن قبل اللجنة الاولمبية العراقية على انتخابات الهيئة الادارية 2018/11/10 والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة 2019/7/12 فأن الحقيقة واضحة ولايمكن حجبها ممن لايمتلك اي وثيقة اعتراف من اللجنة الاولمبية العراقية أو من الاتحاد الدولي للسباحة". وقال عبدالاله في حديث للسومرية نيوز ردا على ماجاء في حديث السيد خالد كبيان بخصوص الكتاب الصادر من الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء والذي يبين فيه تنظيم العمل بالاتحادات الرياضية في العراق وفقا لقانون 16 لسنة 1986 ان "القانون اعلاه منح اللجنة الاولمبية العراقية صلاحية تشكيل الهيئة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية واصدار الامر الاداري للهيئات الادارية والاذن لها بممارسة صلاحياتها القانونية".وأضاف "كما منح القانون الصلاحية للجنة الاولمبية العراقية بالمصادقة على محضر اجتماعات الهيئة العامة، وبالنظر لامتلاكنا كتب المصادقةمن قبل اللجنة الاولمبية العراقية على انتخابات الهيئة الادارية 2018/11/10 والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة 2019/7/12 فأن الحقيقة واضحة ولايمكن حجبها ممن لايمتلك اي وثيقة اعتراف من اللجنة الاولمبية العراقية أو من الاتحاد الدولي للسباحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الاله يوضح حيثيات كتاب امانة مجلس الوزراء بشأن رئاسة اتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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