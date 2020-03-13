إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل. وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

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