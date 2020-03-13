رسمياً.. تأجيل مواجهة ايطاليا وانجلترا بسبب كورونا

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان أعلن اليوم أنّ كل المسابقات والمباريات في إنجلترا، سيتم تأجليها، لثلاثة أسابيع، حتى 4 نيسان القادم.

وقال الاتحاد الايطالي في بيانه، إنه "بناءً على تعليق الاتحاد الإنجليزي كل أنشطته، حتى أبريل القادم، فإن المباراة الودية ضد إنجلترا، سيتم إلغاؤها".



وكان المفترض أنّ تقام تلك المباراة، يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب "ويمبلي".

وأوضح الاتحاد أنّ "كل المُشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر هذه المُباراة، سوف يستردون ثمن تذاكر المباراة بالكامل، خلال الأسبوعين القادمين".