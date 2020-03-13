2020-03-13 | 15:21
631 مشاهدة
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، رسميًا قبل قليل، إلغاء مباراة المنتخب الأول رسميًا، ضد منتخب إنجلترا الودية، ضمن استعدادات الأتذروي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".
وقال الاتحاد الايطالي في بيانه، إنه "بناءً على تعليق الاتحاد الإنجليزي كل أنشطته، حتى أبريل القادم، فإن المباراة الودية ضد إنجلترا، سيتم إلغاؤها".
وكان المفترض أنّ تقام تلك المباراة، يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب "ويمبلي".
وأوضح الاتحاد أنّ "كل المُشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر هذه المُباراة، سوف يستردون ثمن تذاكر المباراة بالكامل، خلال الأسبوعين القادمين".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تأجيل مواجهة ايطاليا وانجلترا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.