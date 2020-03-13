إيران.. وفاة قيادي في الحرس الثوري إثر إصابته بفيروس كورونا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، في طهران نقلا عن وسائل إعلام إيرانية بوفاة القيادي في الحرس الثوري العميد ناصر شعباني إثر إصابته بفيروس كورونا. من جانبها، أكدت وكالة "فارس" شبه الرسمية وفاة شعباني، ووصفته بأنه قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني وشارك في الحرب العراقية الإيرانية. وأضافت أنه شغل سابقا منصب نائب قائد مقر ثأر الله الخاص بالعاصمة طهران للشؤون العملية.

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