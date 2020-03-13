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تعرف على إجمالي الإصابات بكورونا في الدولة العربية حتى عصر اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

اليمن العرب ـ متابعات

 

ننشر فيما يلي إجمالي الإصابات بوباء # في الدول العربية حتى عصر اليوم الجمعة:

قطر 262

البحرين 209

العربية المتحدة الإمارات  85

العراق 83  (8 وفاة)

مصر  80 (2 وفاة)

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الكويت 100

لبنان 77 (3 وفاة)

62

 فلسطين 35

الجزائر 26 (2 وفاة)

عمان 19

تونس 13

المغرب 7 (1 وفاة)

الأردن 1

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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