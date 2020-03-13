شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجمالي الإصابات بكورونا في الدولة العربية حتى عصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 اليمن العرب ـ متابعات ننشر فيما يلي إجمالي الإصابات بوباء #كورونا في الدول العربية حتى عصر اليوم الجمعة: قطر 262 البحرين 209 العربية المتحدة الإمارات 85 العراق 83 (8 وفاة) مصر 80 (2 وفاة) Advertisements الكويت 100 لبنان 77 (3 وفاة) السعودية 62 فلسطين 35 الجزائر 26 (2 وفاة) عمان 19 تونس 13 المغرب 7 (1 وفاة) الأردن 1

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