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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1832 والوفيات إلى 41 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، إلى 1832 والوفيات إلى 41.
وكان الرئيس الأمريكي أكد صباح اليوم أن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا.
ولم يذكر الرئيس الأمريكي أية تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
ويوم أمس اتهمت وزارة الخارجية الصينية الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان.
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