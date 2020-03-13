شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام: خلافات بين روحاني وخامنئي حول أزمة انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements قالت وسائل إعلام إيرانية إن الجيش والحرس الثوري سينزلان إلى الشارع لفرض الحجر الصحي عسكرياً خلال هذا الأسبوع. وذكرت أن هناك خلافات بين روحاني وخامنئي حول أزمة إنتشار فيروس كورونا. وكان التلفزيون الإيراني قد هاجم روحاني بشده متهماً الرئاسة بالتساهل والتراخي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بإيران. وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا إلى 514.

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