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ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

 

الخليج 365 ـ متابعات

 

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سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، 13/آذار/2020 سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما.

وتسجل الولاية بذلك حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا من قبل أربع حالات وفاة، وحالة واحدة في ولاية بافاريا.

وتتراوح أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا بين 67 عاما و  89 عاما.

يشار إلى أن ألمانيا (60 عاما) لقي حتفه جراء الفيروس في مصر الأسبوع الماضي.

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