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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد
الخليج 365 ـ متابعات
سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، 13/آذار/2020 سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما.
وتسجل الولاية بذلك حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا من قبل أربع حالات وفاة، وحالة واحدة في ولاية بافاريا.
وتتراوح أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا بين 67 عاما و 89 عاما.
يشار إلى أن ألمانيا (60 عاما) لقي حتفه جراء الفيروس في مصر الأسبوع الماضي.
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