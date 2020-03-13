اخبار العالم

الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

 

دعا الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، إلى إخلاء الشوارع، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتشر الفيروس بشكل كبير في كل مدن إيران، وخلف آلاف الإصابات والوفيات.

Advertisements

وتتكتم إيران على الأرقام الحقيقية للخسائر التي خلفها الفيروس والتي تججاوز بكثير ما هو معلن.

وانتقل الفيروس من إيران إلى كل دول الخليج العربي وإلى العراق ولبنان وغيرها.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا