- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
دعا الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، إلى إخلاء الشوارع، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وانتشر الفيروس بشكل كبير في كل مدن إيران، وخلف آلاف الإصابات والوفيات.
وتتكتم إيران على الأرقام الحقيقية للخسائر التي خلفها الفيروس والتي تججاوز بكثير ما هو معلن.
وانتقل الفيروس من إيران إلى كل دول الخليج العربي وإلى العراق ولبنان وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.