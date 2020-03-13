الجيش الإيراني يدعو إلى إخلاء الشوارع بسبب فيروس كورونا

الخليج 365 ـ متابعات

دعا الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، إلى إخلاء الشوارع، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتشر الفيروس بشكل كبير في كل مدن إيران، وخلف آلاف الإصابات والوفيات.

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وتتكتم إيران على الأرقام الحقيقية للخسائر التي خلفها الفيروس والتي تججاوز بكثير ما هو معلن.

وانتقل الفيروس من إيران إلى كل دول الخليج العربي وإلى العراق ولبنان وغيرها.