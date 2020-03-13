رئيس وزراء بريطانيا يحذر من كورونا: استعدوا لفراق أحبائكم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements أطلق رئيس وزراء بريطانيا، جنسون، تحذيرات من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير. وقال رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020: استعدوا لفراق أحبائكم!. وأضاف: سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى - ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات". وانتشر الفيروس القادم من الصين في بريطانيا وكل دول أوروبا.

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