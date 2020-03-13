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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. محطة مترو سراي القبة بمصر تتحول إلى بحيرة والمترو يوقف حركة القطارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحطة مترو سراي القبة، التي غرقت في مياه الأمطار بالاتجاهين، وذلك بعد السيول الشديدة التي ضربت العاصمة القاهرة ومحافظات مصر اليوم الخميس.
هذا وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء واستمرار تشغيله من محطة حلوان حتى الشهداء ، بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.
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