عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 100 بعد تسجيل 20 حالة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 100 حالة.

وقالت الوزارة، إنها سجلت عشرين حالة جديدة اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 100.

واليوم أعلنت بلدية الكويت إلغاء جميع رخص عربات البوظة والباعة الجائلين في كل مناطق الكويت.