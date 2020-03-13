- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 100 بعد تسجيل 20 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 100 حالة.
وقالت الوزارة، إنها سجلت عشرين حالة جديدة اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 100.
واليوم أعلنت بلدية الكويت إلغاء جميع رخص عربات البوظة والباعة الجائلين في كل مناطق الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 100 بعد تسجيل 20 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.