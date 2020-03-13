ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 514 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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أكد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي أن مجموع الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 85 حالة، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 514 حالة وفاة.

وتابع أن مجموع الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس زاد بما يربو على 1000 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 11364 حالة.

واليوم دعا الجيش الإيراني إلى إخلاء الشوارع في المدن في إطار مواجهة الفيروس.