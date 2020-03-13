شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السودان يسجل وفاة أول حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة السودانية إن أول مصاب بالفيروس توفي اليوم الجمعة، 13/آذار/2020. وكانت الوزارة أجلت مؤتمرها الصحفي إلى وقت لاحق مساء اليوم.

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