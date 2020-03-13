شكرا لقرائتكم ليبيا.. اشتباكات بين الجيش والوفاق في طرابلس ومحيط غريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم الجمعة، بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، في محوري العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، ومنطقة الهيرة الواقعة في محيط مدينة غريان.

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الجيش تمكن من تدمير آليات عسكرية تابعة للوفاق وألحق خسائر بشرية بصفوف الميليشيات بين قتلى وجرحى، خلال صدّه لمحاولة تقدم مباغتة وفاشلة قامت بها قوات الوفاق نحو تمركزات الجيش.

وفجر اليوم الجمعة، استهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، مواقع قوات الوفاق في محور بوقرين شرق مدينة مصراتة، بغارات جويّة دمرت أهدافا عسكرية من بينها منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية الصنع، و3 سيارات ذخائر وعدة عربات مصفحة.

وأمس الخميس، قال الجيش الليبي، إن قواته الجوية تمكنت من تدمير تقنيات عسكرية ومحطات صواريخ للدفاع الجوي، قامت العصابات الإرهابية بتركيبها شرق مدينة مصراتة، تحضيرا لهجوم محتمل ضد تمركزات الجيش.