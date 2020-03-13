بشير خضر نفى إصابة 9 أشخاص في بعلبك الهرمل بفيروس كورونا

أكد ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، أن "الخبر الذي تداوله البعض ومفاده أن محافظ بعلبك الهرمل أعلن خلال اجتماع طارىء عن اصابة 9 مواطنين من بعلبك الهرمل ب​فيروس كورونا​ بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم والتي كانت نتيجتها ايجابية، هو "خبر غير صحيح"، مشيرا الى أنه حصل على "أرقام الأشخاص الذين نشروا الخبر الكاذب، وكلف ​أمن الدولة​ بملاحقتهم قضائيا".

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