ألفا أعلنت استمرار إقفال متاجرها والعمل على إصلاح أعطال تسببت بها العاصفة

أعلنت ​شركة ألفا​، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، في بيان، عن استمرار إقفال متاجرها Alfa Store في كل المناطق ال​لبنان​ية "حفاظا على ​السلامة العامة​ وكإجراء وقائي للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. وتبقى خدمة تسديد الفواتير كما وكل الخدمات الأخرى متاحة عبر موقع ألفا الإلكتروني وتطبيق ألفا كما عبر OMT وBOB Finance وCash United وLibanpost وعند الوكلاء المعتمدين، مشيرة الى أن لمزيد من المعلومات، التواصل مع قسم خدمة الزبائن - الخط الساخن 111.



من جهة ثانية، أعلنت الشركة ان العاصفة الهوائية التي ضربت لبنان في ​الساعات​ الأخيرة، تسببت ببعض الأعطال على الشبكة في عدد من المناطق، وخصوصا في ​جبل لبنان​. وتعمل الفرق الفنية والتقنية على اصلاحها، تمهيدا لإعادة الخدمة الى طبيعتها".