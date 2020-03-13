لفتت وزيرة العدل ماري ملود نحم في بيان الى أنه "في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب ​فيروس كورونا​، وتعزيزا لسبل الحماية و​الوقاية​ ل​كتاب العدل​ والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، يطلب من جميع الكتاب العدل تقليص أيام الدوام في دوائرهم الى يومين في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات الدوام اليومي الى أربع ساعات في اليوم، وحصر تنظيم المعاملات بالملحة والضرورية منها، وإعلام المواطنين بيومي الدوام المحددين من قبل كل كاتب عدل من خلال وضع ملصق على مدخل الدائرة، وعلى أن يتخذ كتاب العدل تدابير الوقاية في دوائرهم وفقا للارشادات الصادرة عن الجهات المعنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماري كلود نجم: لتقليص دوام كتاب العدل الى يومين في الاسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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