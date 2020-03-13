النشرة: مخابرات الجيش أوقفت اثنين من الصرافين غير المرخصين في صيدا

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا أن قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا قامت بحملة على محال الصيرفة في مدينة صيدا ووجهت الى اصحابها انذارات بالملاحقة في حال عدم التزامهم بتثبيت سعر صرف الدولار المتداول على الفين ليرة.
وشملت الحملة مداهمة لمحال صيرفة مخالفة حيث تمكنت القوة المداهمة من توقيف اثنين من الصرافين غير المرخصين وتمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة.
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