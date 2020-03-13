النشرة: مخابرات الجيش أوقفت اثنين من الصرافين غير المرخصين في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن قوة من مكتب ​مخابرات الجيش​ في صيدا قامت بحملة على محال الصيرفة في ​مدينة صيدا​ ووجهت الى اصحابها انذارات بالملاحقة في حال عدم التزامهم بتثبيت سعر صرف ​الدولار​ المتداول على الفين ليرة.

وشملت الحملة ​مداهمة​ لمحال صيرفة مخالفة حيث تمكنت القوة المداهمة من توقيف اثنين من الصرافين غير المرخصين وتمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة.