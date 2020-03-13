سليمان هارون: جرثومة الكورونا خبيثة وليس من السهل اكتشافها

أمل نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ في حديث تلفزيوني الى أن "​وزارة الصحة​ ترسل شخص متخصص لترى اذا كان يجري الفحوصات بشكل صحيح في المختبرات"، مؤكدا أن "هناك أدوار للدولة لأنها تعرض حياة الناس للخطر وهناك نية لتخصيص ​مستشفى​ في كل قضاء".

وشدد هارون على أن المستشفيات التي تتحضر لاستقبال المرضى يجب أن تكون مجهزة بشكل كامل، مشيرا الى أن "الاسرة يجب ان تكون مجهزة"، مؤكدة أن "جرثومة ​الكورونا​ خبيثة وليس من السهل اكتشافها".