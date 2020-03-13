سليمان هارون: جرثومة الكورونا خبيثة وليس من السهل اكتشافها

أمل نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث تلفزيوني الى أن "وزارة الصحة ترسل شخص متخصص لترى اذا كان يجري الفحوصات بشكل صحيح في المختبرات"، مؤكدا أن "هناك أدوار للدولة لأنها تعرض حياة الناس للخطر وهناك نية لتخصيص مستشفى في كل قضاء".
وشدد هارون على أن المستشفيات التي تتحضر لاستقبال المرضى يجب أن تكون مجهزة بشكل كامل، مشيرا الى أن "الاسرة يجب ان تكون مجهزة"، مؤكدة أن "جرثومة الكورونا خبيثة وليس من السهل اكتشافها".
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