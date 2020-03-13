دياب ترأس اجتماعا عرض أوضاع وزارة الطاقة وتحديد سقف سعر شراء المحروقات لصالح كهرباء لبنان

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​ اجتماعا خصص لبحث شؤون وأوضاع ​وزارة الطاقة​، حضره نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الطاقة و​المياه​ ​ريمون غجر​، رئيس مجلس إدارة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ وعدد من المسوؤلين في وزارة الطاقة والمستشارين. وجرى البحث في تحديد سقف سعر شراء ​المحروقات​ لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. إضغط للمزيد

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