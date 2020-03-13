أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه "نظراً للظروف الراهنة وإنتشار ​فيروس كورونا​ ، تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين أنه بإمكانهم عبر الموقع الالكتروني العائد ل​وزارة​ ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية على الرابط http://www.dawlati.gov.lb التقدم بطلبات للحصول على الخدمات التالية : إبدال رقم ​جواز سفر​ على سمة دخول لمواطن اجنبي ، تجديد سمة دخول ، إفادة مغادرة ، شطب عاملة في الخدمة المنزلية ، إلغاء سمة وذلك بعد إرفاق المستندات المطلوبة"، مشيرة الى أنه "يمكن الاطلاع على المستندات المطلوبة على الرابط المذكور او زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الانترنت www.general-security.gov.lb".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام ذكر أنه بإمكان المواطنين الحصول على بعض الخدمات عبر موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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