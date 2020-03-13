نقيب الصيادلة: لمراقبة الأسعار من المصدر لحل أزمة ارتفاع الأسعار

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين، أن "الحل الوحيد لحل أزمة ارتفاع أسعار أدوات الوقاية في الأسواق، هو مراقبة الأسعار من المصدر"، لافتاً إلى أنه طرح بعد لقائه مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ ، "وضع تسعيرة محددة لهذه المعدات، لكن الوضع لا يسمع بذلك".

ولفت الأمين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "إذا سعرنا الكمامة مع ​وزارة الصحة​ سنقع في مشكلتين، لأن ذلك يفتح باب التهريب والتزوير"، مشيراً إلى أنه "إذا سعرنا الكمامات بـ 500 ليرة ​لبنان​بة، هناك من سيطلبها في الخارج بـ 750 ليرة، وسيفتح الباب للتصدير رغم منعه".

كما نوّه بأن "معظم المعقمات يتم تصنيعها في لبنان"، مشدداً على ضرورة "مراقبة السعر الذي يبيع فيه المصنع معداته للصيدلي، وبعد ذلك نحدد الربح الذي يفرضه الصيديلي عليها، لذلك علينا مراقبة المصدر أولاً".