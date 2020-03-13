أنطوان نصرالله: الاحزاب المسيحية بزمن الكورونا التوعية متروكة للقدر

لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الاحزاب ​المسيحية​ بزمن الكورونا: حزب عم بيحضر لاجتماع عام بواسطة الانترنت، حزب عم بتابع ​اخبار​ زعيمه ب​موسكو​ بركي وحزب عم ينتقد ​الحكومة​ ليل نهار. اما التواصل مع الناس والاجراءات اليومية والتوعية متروكة للقدر".

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