صحيفة برازيلية: إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس "كورونا"

أعلنت صحيفة "Odia" البرازيلية، إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس "كورونا" بعد خضوعه للتحاليل، في حين لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.
وكانت وسائل إعلام برازيلية أعلنت أمس الخميس أن الرئيس بولسورنارو، يخضع للملاحظة الطبية بهدف التأكد ما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زبارته الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.
بالتوازي، كشفت بيانات وزارات الصحة في دول أميركا الجنوبية في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا".
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