أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا" في البلاد خلال يوم واحد.
وأكدت الوزارة، في بيان، ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من 84 إلى 120 حالة، في حين بلغت الحصيلة العامة للمصابين 4209 بعد أن كانت 3004 أمس الخميس.
من جهتها، شددت وسائل إعلام محلية على أن "الحكومة الإسبانية تستعد لإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، في إطار إجراءاتها الوقائية للتعامل مع أزمة "كورونا".
وأكدت أن "المرحلة الأولى من حالة الطوارئ ستستمر 15 يوماً، وستسمح للسلطات باتخاذ تدابير واسعة لردع انتشار الفيروس بما يشمل منع التّجمهر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية: تسجيل 36 حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.