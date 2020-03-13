الصحة الإسبانية: تسجيل 36 حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية، تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا" في البلاد خلال يوم واحد.

وأكدت الوزارة، في بيان، ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من 84 إلى 120 حالة، في حين بلغت الحصيلة العامة للمصابين 4209 بعد أن كانت 3004 أمس الخميس.

من جهتها، شددت وسائل إعلام محلية على أن "​الحكومة الإسبانية​ تستعد لإعلان ​حالة الطوارئ​ في كافة أنحاء البلاد، في إطار إجراءاتها الوقائية للتعامل مع أزمة "كورونا".

وأكدت أن "المرحلة الأولى من حالة الطوارئ ستستمر 15 يوماً، وستسمح للسلطات باتخاذ تدابير واسعة لردع انتشار الفيروس بما يشمل منع التّجمهر".