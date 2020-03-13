"نيويورك تايمز": 45 إصابة بكورونا في أميركا مرتبطة بأشخاص قدموا من مصر

أشارت صحيفة "نيويوك تايمز"، إلى أن "الإصابات ب​فيروس كورونا​ إما نتيجة احتكاك داخل ​الولايات المتحدة​ أو نقلها أشخاص كانوا في رحلات خارجية".

وفي إحصائيات نشرتها حول انتشار فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها إلى أكثر من 1663، شددت الصحيفة على أن "عدد الإصابات المرتبطة بأشخاص سافروا إلى مصر هي 45، في حين بلغ عدد الإصابات الناجمة عن أشخاص قدموا من ​إيطاليا​ 34".

بالتوازي، سجلت ​السلطات الأميركية​ 1257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 44 ولاية وفي واشنطن، توازياً مع وفاة 37 شخصاً.