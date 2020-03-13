جنرال أميركي: الضربات في العراق رسالة واضحة بأننا لن نتهاون مع الهجمات الإيرانية

توقع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، أن "تردع الضربات الأميركية، الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر "التاجي"، مشيراً إلى أنه "تم ضرب هيكل قرب مطار كربلاء، وهناك أهداف أخرى تخص "​كتائب حزب الله​" لم تقصف تحليا بضبط النفس".

وشدد ماكنزي على أن "واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، وغاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا"، مؤكداً أن "الضربات في ​العراق​ تبعث رسالة واضحة بأن ​الولايات المتحدة​ لن تتهاون مع الهجمات الإيرانية غير المباشرة بأسلحة توفرها ​طهران​".

كما صرح بأن "واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلهم أيام قبل تجهيزها للعمل بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "حاملتا الطائرات ستواصلان العمل في المنطقة".

وأوضح أن "واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب الهجوم، والسلطات العراقية كانت تعلم أن الرد آت"، منوهاً بأن "العراق يدرك قيمة ​القوات الأميركية​ في التصدي لتنظيم "داعش". وأكد أن "الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها".