الرئيس الجزائري يؤجل زيارته لتونس بسبب الانشغال بتطورات كورونا

أعلنت ​الرئاسة التونسية​ أن الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​ أبلغ نظيره التونسي ​قيس سعيد​ تأجيل زيارته لتونس بسبب الانشغال بتطورات ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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