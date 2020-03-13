سلطات السودان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي الخميس

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 2019)".
وأضاف البيان: "المواطن كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من آذار"، مشيرة الى أن "المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي الخميس".
وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة "كورونا".
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