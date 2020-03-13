سلطات السودان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي الخميس

اعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض ​كورونا​ المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 2019)".

وأضاف البيان: "المواطن كان قد زار دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ خلال الأسبوع الأول من آذار"، مشيرة الى أن "المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في ​الخرطوم​ وقد توفي الخميس".

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة "كورونا".