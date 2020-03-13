سلطات أوكرانيا أعلنت إغلاق حدودها أمام الأجانب بسبب كورونا

أعلنت السلطات الأوكرانية إغلاق حدودها أمام الوافدين الأجانب، في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا".

بالتوازي، سجلت السلطات الأوكرانية إصابة 3 حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، لافتةًَ إلى أنها تشتبه بوجود حالات إصابة أخرى لا يتعدى عددها أصابع اليدين.

ورغم ذلك، عمدت السلطات إلى إقفال جميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أسابيع، وفرض قيود على التجمعات التي تضم أكثر من 200 شخص، مع تعليق الكثير من الرحلات الجوية وغيرها إلى دول أوروبية.

من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن المخالفين وناشري الشائعات، سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.