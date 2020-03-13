أعلنت السلطات الأوكرانية إغلاق حدودها أمام الوافدين الأجانب، في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
بالتوازي، سجلت السلطات الأوكرانية إصابة 3 حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، لافتةًَ إلى أنها تشتبه بوجود حالات إصابة أخرى لا يتعدى عددها أصابع اليدين.
ورغم ذلك، عمدت السلطات إلى إقفال جميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أسابيع، وفرض قيود على التجمعات التي تضم أكثر من 200 شخص، مع تعليق الكثير من الرحلات الجوية وغيرها إلى دول أوروبية.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن المخالفين وناشري الشائعات، سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا أعلنت إغلاق حدودها أمام الأجانب بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.