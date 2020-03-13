الحكومة العراقية تمنع الوافدين من قطر وإيران من دخول البلاد

أصدرت ​الحكومة العراقية​ قراراً يقضي بإضافة القادمين من قطر و​ألمانيا​ إلى قائمة منع الدخول، في إطار إجراءات ردع فيروس "كورونا"، مستثنيةً الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية من قرارها.

كما منعت ​وزارة الصحة العراقية​ "الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب وحسب الموقف الوبائي"، كما شددت على منع "التنقل بين المحافظات ابتداء من يوم الأحد 15 آذار وحتى 25 آذار الحالي، مستثنيةً الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين".

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة "منع إيفاد موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالوقت الحاضر، وخاصة إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس"، مجددةً قرارها بمنع كل التجمعات، وإعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.