البرلمان الكندي يعلق جلساته لخمسة أسابيع لمنع انتشار كورونا

علق ​البرلمان الكندي​ جلساته لخمسة أسابيع لمنع انتشار ​فيروس كورونا​.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن أن الأخير قرّر العمل من منزله كإجراء وقائي فيما تخضع زوجته صوفي غريغوار ترودو لفحص فيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن، مشيرا الى أنه "على الرّغم من أنّ رئيس الوزراء نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي".

وأوضح المكتب في بيان أن "ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق من أجل مناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".

وسجّلت كندا الخميس أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها غالبيتهم في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.