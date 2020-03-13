بريطانيا تؤيد القمة الخماسية الأممية

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نصر المجالي: أعلنت بريطانيا دعمها فكرة عقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمناقشة السلام والأمن الدوليين.
ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن برقية للسفارة البريطانية في موسكو قولها إن المملكة المتحدة تدعم بشكل عام اقتراح الجانب الروسي بعقد اجتماع لرؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تدعم المملكة المتحدة بشكل عام فكرة لقاء رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة السلام والأمن الدوليين".
وأكدت السفارة أن الجانب البريطاني على اتصال بالحكومة الروسية لمناقشة مزيد من التفاصيل حول هذا الاقتراح.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق، أنه على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.
وأعلنت بكين وباريس ترحيباً بالمبادرة، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في يناير الماضي، عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة"، معربا عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".
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