شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: الحكومة ناجحة حتى الآن فى إدارة أزمة الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرصد الأولي يؤكد أن الحكومة كانت محقة في وقف العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتقلبات الحوية كانت حقيقية ومستمرة بشكل غير مسبوق علي معظم محافظات الجمهورية، قائلا :"كما يحسب للحكومة التناسق والاتصال بينها وبين غيرها من القطاعات وحرص رئيس الوزراء أن يكون بنفسه على رأس غرفة العمليات بالمتابعة الفيديو كونفرانس وكذلك المحافظين والمسئولين".

وشدد السجينى، على أن المشهد جيد وبه قدر من الجدية بشكل عام تجاه ما قامت به الجهات التنفيذية وفقا للإمكانيات المتاحة، موضحا أن اللجنة رصدت كل ذلك قائلا:" خطط فصل المياه والكهرباء ثم إعادة تشغيلها مرة آخري كانت منطقية وتتم بشكل متناسق وقللت من كم الضرر الذي كان يمكن أن يحدث".

أما عن التلفيات المادية من حيث الهبوط الارضي في بعض المناطق وسقوط أعمدة نور، قال " السجيني"، إنه مع الأسف أمر متوقع وهو وضع يحدث في كل دول العالم فى ظل التقلبات الجوية.

وعن الخسائر البشرية، أكد السجيني، أنه تواصل بالأمس مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والذي أكد أن الأعداد النهائية لم يتم حصرها بعد، معربا عن أسفه لوقوع عدد من الحوادث الأليمة.

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وأوضح أن هناك عدد من النواب قاموا بنفسهم في عدد من الدوائر بتوفير معدات شفط علي نفقاتهم للمنطقة منهم النائب محمد فؤاد بالعمرانية والذي وفرها لمدة 48ساعة، مطالبا منظمات المجتمع المدني محاولة التواصل مع غرف عمليات الحكومة لتوفير معدات الشفط لتقليل الضرر، قائلا:" الدولة تركز علي الطرق الرئيسية.. بينما هناك شوارع ومنازل بالمناطق العشوائية لديها معاناه شديدة أن يساهموا بقوة والتعاون من أجلها".