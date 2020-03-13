رئيس الجزائر يعلن تأجيل زيارته إلى تونس بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - أ ش أ

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و17 مارس الجاري.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - "أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من عبد المجيد تبون الذي أفاد بأن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الجزائر حرصه على تأدية هذه الزيارة في أقرب وقت بعد تجاوز هذا الوضع الدقيق الذي يعيشه العالم بأسره.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الاتصال الهاتفي تناول أيضا العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى الوضع الإقليمي في المنطقة، وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالأزمة الليبية الراهنة، وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي لتجاوزها.