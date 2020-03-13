مسئولة أمريكية: أعداد المصابين بكورونا بولاية أوهايو قد يزيد عن 100 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

قالت مديرة قطاع الصحة في أوهايو إن الولاية الواقعة شمالي الولايات المتحدة، قد يكون لديها بالفعل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الجمعة، عن مديرة دائرة الصحة في أوهايو إيمي أكتون في مؤتمر صحفي إلى جانب حاكم الولاية مايك ديواين قولها إن الفيروس ينتشر بشدة داخل أوهايو، وقدرت أن نسبة الإصابة بالفيروس فيها تبلغ واحدا في المائة من النسبة الإجمالية لعدد سكان الولاية.

وقالت أكتون: "نحن نعلم، فقط من خلال تفشي الفيروس في الولاية، أن واحدا في المائة على الأقل من سكان أوهايو يحملون الفيروس اليوم"، مضيفة "لدينا 11.7 مليون نسمة، لذا فإن نسبة الإصابة تزيد عن 100 ألف، هذا قد يوفر لمحة حول مدى تفشي الفيروس وانتشاره بسرعة".

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وأشارت أكتون إلى أن انخفاض أعداد الفحوص المخبرية المطلوبة للكشف عن الإصابة بالفيروس يعني عدم وجود أرقام مؤكدة ، وأضافت أكتون "نحن الآن نستيقظ على واقع جديد.. نعيش أزمة حقيقية".

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 1700 حالة و40 وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

من جهته، قال حاكم الولاية ديواين :"نعرف أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع"، وأمر بحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وإغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع في الولاية.

يذكر أن حاملي المرض لا تظهر عليهم أعراضه بالضرورة، ويشير الخبراء إلى أن 80 في المائة من المصابين بالفيروس قد لا يحتاجون للرعاية الطبية، لكن المرض قد يهدد حياة البعض، بالأخص المسنين وممن لديهم حالات صحية مزمنة.