كوت ديفوار تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبيدجان - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في كوت ديفوار، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إن الحالة لمواطن إيفواري عاد من إيطاليا حيث يعاني من الحمى وسيلان الأنف ، مشيرة إلى أنه تم إخضاعه للعزل وحالته مستقرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.