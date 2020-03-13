كوت ديفوار تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبيدجان - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في كوت ديفوار، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إن الحالة لمواطن إيفواري عاد من إيطاليا حيث يعاني من الحمى وسيلان الأنف ، مشيرة إلى أنه تم إخضاعه للعزل وحالته مستقرة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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