إيداع مسن يفترش الشارع دار فاقدي الرعاية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة بني سويف في إنقاذ مسن يفترش الشارع، وإيداعه دار رعاية الكبار التابع لمديرية التضامن الاجتماعي.

كان الفريق أثناء تجوله في شوارع المحافظة لتقديم المساعدة للأهالي بناءً علي توجيهات إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لاحظ افتراش " و. م " 65 عاما بأحد شوارع المدينة رغم سوء الأحوال الجوية.

وبسؤاله تبين أنه من سكان القاهرة، وجاء للمحافظة منذ 3 سنوات بصحبة زوجته في زيارة أسرية، إلا أنها توفت وتركته فافترش شوارع المحافظة منذ ذلك الوقت.

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وجرى إقناعه بتوجهه إلى دار فاقدي الرعاية لحمايته من سوء الأحوال الجوية.

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